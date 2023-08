O lásce. O naději. O politice aneb Jak si Pavel poprvé narazil svůj jinak veleúspěšný marketingový nos

Názor

Chlívek se vrátil z cest a vidí, že jste se tu nenudili. Obzvláště v Praze vyváděli, jako by ani čas zavařování plodů tykvovitých rostlin nenastal. Fremr. Stiborek. Nerudová. To by leckde vystačilo na celý kvartál, ale v Česku takovou šťavnatou šou propálíte za necelé tři srpnové týdny!