Od feudalismu a zpět. Změnilo se ale za těch 175 let vlastně u nás něco?

Nepsal jsem o tom jen proto, že jsem byl na dovolené. Ale když je na ní pro změnu kolega Kamberský, můžu se k tomu v jeho rubrice vrátit.

Víc než o události staré 175 let jde o to, co se děje teď. Viz novinové titulky: Čím víc utratíte, tím víc peněz na dotacích od státu dostanete. Nebo: Po razii na ministerstvu průmyslu zadrželi několik lidí, policii zajímaly dotace.

Dotace hýbou vším. Teď vláda přestane doplácet na obnovitelné zdroje energie, což zdraží elektřinu, ale to je výjimka. Běžnější jsou zprávy o školních obědech zdarma pro sociálně slabé děti placené z dotačního projektu.