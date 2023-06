Omluva Vladimíru Špidlovi. Soustřeďme se na imigraci z „kulturně blízkých zemí“

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Tato patálie postihla po Listopadu v podstatě všechna média, protože drtivá většina starších novinářských řemeslníků se až příliš zapletla s režimem (čest výjimkám!). Celostátní redakce se v devadesátých letech hemžily superchytrými a ultrasebevědomými dvacátníky a třicátníky. Lehkost, s níž jsme nakopávali tehdejší politiky (zejména levicové), se dá srovnat snad jen s obsesí, s níž se někteří kolegové deset let věnují Andreji Babišovi.

Autor Chlívku měl to štěstí, že až do začátku milénia byl v novinách v pozadí, ale i z toho mála má občas noční můry. Jedna z největších výčitek a ostud se týká Vladimíra Špidly. Tehdejší sociálnědemokratický premiér na přelomu tisíciletí prorocky pravil, že by se Česko mělo soustředit na imigraci z „kulturně blízkých zemí“ – a pisálek se mu z výšin svých liberálních ideálů a třiceti let břitce vysmál.