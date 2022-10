Cíleně, či plošně? Rusko demonstrativně kašle na svůj obraz ve světě

Názor

Napsat, že Vladimir Putin stále lže, je nošení dříví do lesa. A i kdyby se někdy vyjádřil upřímně, uvěří mu to pak někdo? Například 5. října jsme četli o Putinově řeči k ruským učitelům („k ukrajinskému lidu přistupujeme s obrovskou úctou“). A od 10. října sledujeme, jak ruské rakety zasahují civilní cíle v ukrajinských městech. Je to prý odveta za útok na Kerčský most na Krymu.