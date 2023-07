Čím ručí ručitelé? Proč se závěry NATO k Ukrajině musí interpretovat

Až budou dnešek zkoumat příští historici, možná je zaujme psychologická stránka věci. Proč se největší bojechtivost (přání rychle začlenit Ukrajinu do NATO) ozývala z tak nesourodých kruhů, jako jsou polští národní konzervativci a západní radikální liberálové? Opět z médií: „Chtělo by to vizionáře, který by řekl, že nezbývá než podstoupit obrovské riziko, pokud chceme, aby Rusko odtáhlo z boje a už se do něj nevracelo.“ Jinými slovy: raději riskovat třetí světovou válku než proti ruské agresi nebojovat za každou cenu.