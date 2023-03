Obnovení sedm let přerušených diplomatických styků je pochopitelně jen malým krokem, rozpory mezi Saúdy a Íránci táhnoucí se od roku 1979 stále trvají, a jak tvrdí analytici, celá dohoda by se neměla přeceňovat. Jenže to platí o vztazích Rijádu a Teheránu, nikoliv v širším kontextu této události.