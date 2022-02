Ze CNN zbyl po volbách a skandálech jen stín. Jestliže takhle vypadala nezaujatá televize...

O rok později oba museli rezignovat na své funkce – jeden kvůli obvinění jedenácti žen ze sexuálního obtěžování, druhý kvůli deset let trvajícímu poměru se svou podřízenou, kterou konstantně povyšoval na úkor jejích kolegyň. Třešnička na dortu: ona podřízená kdysi pracovala i pro guvernéra, jenž nechvalně proslul tím, že svým poradkyním nabízel partie svlíkacího pokeru.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo (23. června 2021)

Zní to celé jako děj nějaké přitroublé telenovely? Omyl: je to zcela realistická rekonstrukce posledních dvou let na CNN, kdysi považované za pilíř americké žurnalistiky. Ten odejitý guvernér je Andrew Cuomo, o němž se ještě na jaře 2020 mluvilo jako o možném kandidátovi Demokratické strany na prezidenta.

Ten televizní magnát je Jeff Zucker – kdysi všemocná postava amerických médií, jež nejdřív „stvořila“ Donalda Trumpa coby televizní hvězdu pořadu The Apprentice a následně zavázala vlastní televizi k jeho zničení poté, co se stal prezidentem. Konečně ona femme fatale celého příběhu je Allison Gollustová – původním povoláním PR poradkyně, jež však díky protekci u Zuckera vystoupala až do nejvyšších pater NBC a následně CNN.

Aby bylo jasno, předmětem tohoto textu není řešit sexuální skandály. Naopak, bylo by velmi nešťastné, kdyby se kvůli několika promiskuitním jedincům zapomnělo na skutečný zločin CNN – zločin proti žurnalistice. Všeobecně vládnoucí poměry jen dobře ilustrují morální a profesní rozvrat, jenž v této instituci panuje – a to tím spíš, že se jedná o rádoby prestižní televizi, jejíž komentátoři americké občany dennodenně poučují z pozice domnělé morální nadřazenosti o otázkách rasy, genderu a sociální spravedlnosti.

Zločin proti žurnalistice

Kdo sledoval CNN během krizového roku 2020, musel být upřímně zhrozen. Jestliže totiž tohle byla „coverage“ nezaujaté televize, těžko si představit, jak vypadá zpravodajství té zaujaté. Dnes již legendární je například vystoupení reportéra před hořící budovou během protestů radikální organizace Black Lives Matter, v němž jsou nepokoje hodnoceny jako „ohnivé, ale vesměs pokojné“. Do dějin se zapsal také výrok předního komentátora Chrise Cuoma – bratra guvernéra Andrewa – „ukažte mi, kde je psáno, že demonstranti musí být mírumilovní“. Takové místo ale existuje – říká se mu americká Ústava.

Moderátor Chris Cuomo v dubnu 2019 na recepci v New Yorku

Snad ještě problematičtější byly pravidelné „rozhovory“ obou bratrů, jimiž Chris dělal Andrewovi v hlavním vysílacím čase zcela nepokrytou politickou propagandu. Na začátku pandemie koronaviru, ve které hrál Andrew coby guvernér New Yorku stěžejní úlohu, tak CNN spoluvytvořila obraz neomylného lídra, jenž vede svůj lid skrze těžké časy pandemie. To všechno i přesto, že New York měl ve skutečnosti nejhorší statistiky ze všech amerických států – a to i kvůli Cuomovu rozhodnutí přesunout nakažené seniory do domovů důchodců, kde následně covid slavil žně.

Ano, standardy americké žurnalistiky byly proti těm evropským vždy o něco posunuté. Absence veřejnoprávních médií a důraz na zachování tržního prostředí vždy dávala prostor velmi vyhraněným komentátorům zvaným „anchors“, již své diváky dennodenně bombardovali krajně subjektivními (a chatrně vyargumentovanými) názory. Zatímco však pravicová Fox News byla v podstatě přiznaným projektem Republikánské strany a levicová MSNBC propagandistickým křídlem demokratů, CNN se vždy profilovala jako prestižní stanice, jež si díky svému intelektuálnímu kapitálu může dovolit do mediálního prostoru vstupovat jako nezaujatý rozhodčí.

Pád na dno

To však vzalo za své nejpozději s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu – a právě Zucker v tom sehrál stěžejní úlohu. Nepokrytým cílem stanice se od té doby stalo kontroverzního prezidenta prostě zničit – bez ohledu na jakoukoli novinářskou etiku či úroveň svého zpravodajství.

Krátkodobě to fungovalo – CNN se během Trumpova prezidentství dokonce zvedla sledovanost na rekordní čísla. Jenže Trump už v Bílém domě není a s ním zmizela i potřeba čisté propagandy v prestižním balení. Zatímco sledovanost od té doby klesla všem americkým televizím, propad u CNN je doslova raketový. Ještě v lednu 2021 její pořady sledovalo průměrně 2,7 milionu diváků, o rok později je to už jen něco málo přes půl milionu. U klíčové demografické skupiny lidí od 18 do 49 let se jednalo dokonce o 91procentní propad.

Mediální roli zasvěcených komentátorů mezitím přejali američtí podcasteři. Jen pro srovnání – tolik ostouzený král poslechovosti Joe Rogan se může pochlubit zhruba jedenácti miliony posluchačů na epizodu. I přesto, že je politicky vyhraněným levičákem, dává na svém podcastu prostor názorům ze všech částí spektra – včetně takzvaných popíračů covidu a antivaxerů. Za to musí v atmosféře vyostřených kulturních válek pykat – stále rostoucí počet jeho posluchačů však jasně napovídá, že reálná společenská debata je přesně tím, po čem americká společnost prahne.