Názor

Třeskutým slovem pro Ukrajinu je bezletová zóna. Kyjev ji žádá po NATO jako podmínku svého přežití. Moskva by její vyhlášení pokládala za důvod k válce s Aliancí. Vsadil by někdo na to, že válka s Ruskem by stála Alianci za to? Ale mezi těžkotonážní zbraně patří i ty, které ke světové válce nevedou, totiž informační blokáda.