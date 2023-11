Co má dělat Izrael? Ať udělá cokoliv, vše je špatně

Ano, Izrael v Gaze prohrává politicky, diplomaticky i mediálně. Ať udělá cokoliv, vše je špatně, vše vzbuzuje odpor, ba demonstrace proti němu.

Vyhlásí, ať se civilisté stáhnou ze severní poloviny Pásma Gazy, aby při pozemní ofenzivě proti Hamásu ušetřil jejich životy. Ale šéf americké diplomacie se shodne s šéfem Palestinské samosprávy, že Palestinci nesmějí být nuceně přesidlováni. Když byl pak umožněn transfer zraněných Palestinců do Egypta a jeho nemocnic, vyšlo najevo, že až třetinu zraněných tvoří bojovníci Hamásu. Co s tím? Lze být vstřícný a nedoplatit na to?

Když západní státy a arabské vlády bojovaly s Islámským státem, když dobývaly dvoumilionový Mosul, ztráty mezi civilisty přesáhly ty v Gaze. Ale skoro nikdo proti tomu neprotestoval. Teď všichni – od Bidena přes Putina až po Abbáse – říkají, co Izrael dělat nemá, ba nesmí. Najde se mezi nimi někdo, kdo by řekl, co Izrael dělat má? Co konkrétně, aniž by to Hamás vnímal jako kapitulaci?