Názor

Kdyby Spojené státy americké a západní demokracie obchodovaly jen se zeměmi, které mají dostatek politické svobody a dodržují lidská práva, hodně ekonomických partnerů by jim rychle ubylo. Pokud by navíc autoritářské režimy vyřadily ze seznamů odběratelů a dodavatelů všechny své kritiky, globální obchod by se umrtvil ještě více.