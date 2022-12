„Doveďte nás k soudu,“ řekl Putin a nastavil ruce, aby mu mohli nasadit pouta

Názor

Zkuste si to představit. V neděli ** ** 202* v 9.35 startoval na moskevském letišti Šeremeťjevo dopravní letoun Suchoj Superjet letecké společnosti Aeroflot na běžné lince do Bělehradu. Let probíhal normálně až k Bělehradu. Letoun však nenasadil na přistání a pokračoval severozápadním směrem.