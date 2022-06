Názor

Kdo by nechtěl pracovat čtyři dny v týdnu za plný plat? Prý je to otázka blízké budoucnosti, kdy bude většina z nás vydělávat tímto způsobem, Britové začali s velikým experimentem na tomto poli. Celá věc má ale jeden podstatný háček, to, co uděláte nyní za pět dnů, máte stihnout za čtyři.