Zvolí-li si voličstvo nějakého státu do čela vlády osobu, jejíž morální profil je více než pochybný, nemůže přece očekávat, že mu za to někdo bude projevovat sympatie, natož gratulovat. Gratulace by v tomto případě byla od slušného člověka bohapustým pokrytectvím, anebo naopak přiznáním, že dotyčný gratulant zas až tak slušný není.