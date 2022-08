Je rozumné a správné, že vláda skrze příspěvek na bydlení slibuje, že „nenechá nikoho padnout“. Bylo by kruté odpojovat od elektřiny a plynu lidi, kteří se dostali do platební neschopnosti nikoli vlastní vinou, ale šíleným a nepredikovatelným vývojem na světovém trhu. Nahnat část národa do pasti exekutorů a bídy by bylo – pro tak bohatou zemi, jakou Česko je – takřka nelidské.