Člověk nemusí být kovaný expert, aby tušil, co ta slova vzkazují. Že podobně jako Rusko pod heslem „denacifikace Ukrajiny“ zahájilo invazi do země, již si v tom či onom smyslu nárokuje (přinejmenším tam žijící „své lidi“), by Srbsko mohlo v téže logice hájit „své lidi“ v Kosovu. Ale pozor. Tu logiku nelze vykládat jen tak, že Bělehrad je pátou kolonou Moskvy v Evropě.