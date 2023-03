Názor

Uklouznete-li na náledí, může za to Putin? Asi těžko. Ale jde-li o ceny energií, to už je jasné. Putinovo Rusko je přece tím vyděračem, který nás, Zápaďany, drží pod krkem a škrtí. Nebo to může být jinak? Nejsme my, Zápaďané, ti pitomci, kteří strčili hlavu do Putinovy plynové oprátky?