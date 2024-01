Dokud slouží eDoklady jen jako bonus, přímá diskriminace to není. Ostražitost je ale namístě

Je tomu 25 let, co legendární důchodkyně Věra Pohlová údajně řekla: „Já bych všechny ty internety zakázala.“ Neměla nakonec pravdu?

Neměla. Digitalizace přináší problémy, hlavně sociální. A senioři většinově nepatří k jejím fanouškům. Ale jádro věci není v technologii, nýbrž v přístupu. Je-li elektronická přihláška na školu či občanka jen alternativou papírových, nepropadejte děsu.

Více než o to, co se zavádí, jde o to, co se ruší. Kdyby se prosadilo zrušení papírových peněz, byl by problém. Jsou ještě peníze všeobecným ekvivalentem, jak říkal Marx? Či jen platidlem v elektronickém vesmíru, kam nemá automatický přístup každý? Proč by banky nezaváděly negativní úroky, když digitální peníze si nemůžete vybrat a nacpat do „štrozoku“?

Toto jsou zásadní společenské a politické otázky. Dokud slouží eDoklady či ePřihlášky jen jako bonus, přímá diskriminace to není. Což ale neznamená, že ostražitost není namístě.