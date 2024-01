O co jde? Zkrátit dobu na oddlužení lidí, kteří vyhlásí osobní bankrot, z pěti let na tři roky nám nařizuje evropská směrnice. Zkrácení doby oddlužení ovšem směrnice vyžaduje pouze pro podnikatele.

Je za tím úvaha, že ve většině Evropské unie je tato doba tři roky, a hlavně to, že podnikatel, který zkrachuje, by měl mít možnost co nejrychleji začít opět podnikat. Protože právě na tom stojí zrod různých technologických firem, například v americkém Silicon Valley. Je třeba mít možnost neuspět.