Obě události spolu souvisejí jen velmi málo. Ti, kdo byli na Václaváku, dávali najevo, že NATO moc nemusí, a návštěvníci Mošnova by asi nešli na demonstraci vykřikovat, že americké stíhačky nepotřebujeme. Těch druhých bylo – jen v sobotu – desetkrát víc. Skálopevné závěry se z toho dělat nedají, nicméně o něčem to přece jen svědčí, a pokud jde o mne, těší mě to.