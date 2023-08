Do voleb a do tepláků. Co nám říká policejní předvolání Donalda Trumpa o demokracii

Vzít individualitu Donaldu Trumpovi dost dobře nejde už pro jeho narcistní povahu. Leč snímek s policejním číslem udělá své. Je to další kapka do atmosféry, v níž se souboj idejí a programů – jádro voleb a kampaně před nimi – převádí na boj Dobra a Zla.

To není téma jen v Americe, šíří se i Evropou. Takto vedená kampaň se potom stává inscenací. A politika něčím, kde nejde o to, zda kandidát A získá pro svůj program víc hlasů než kandidát B, ale o to, zda se podaří dostat symbol Zla „do tepláků“, jak se pěkně říká u nás.

Se skalními fanoušky to nehne, ti volí stádně a ohrožení jejich favorita je ještě víc vybudí. Má to hnout s těmi nerozhodnutými, kteří si možná řeknou, že je-li někdo na snímku s policejním číslem, tak už to je, jako kdyby byl souzen, ba odsouzen. Je to skutečně „svátek demokracie“, jak se u nás říkalo volbám a kampaním po revoluci?