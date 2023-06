Odpálí DeSantis Trumpa do důchodu? V souboji s Bidenem může kontroverzní konzervativec narazit

Skandály a soudní procesy mu u jeho skalních příznivců neškodí, paradoxně je to spíše naopak, neboť se tím opět dostává na přední stránky novin, a to navíc zadarmo. Může tak bezostyšně opakovat, že je pouze obětí politického spiknutí washingtonského establishmentu, který teď zahrnuje i FBI, státní zástupce a soudce.

Zatím nejzávažnějším vyzyvatelem Donalda Trumpa je podle průzkumů vynikající baseballista, bývalý námořní důstojník a nakonec úspěšně znovuzvolený floridský guvernér Ron DeSantis. Co zavedlo tohoto muže, jehož prapředci pocházejí z jižní Itálie, až pod vrchol americké politiky? Rozhodně ne to, že by reprezentoval umírněnější republikány, kterým je Trumpova často až extrémní a společnost účelově rozdělující rétorika proti srsti.