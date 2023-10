Na jednu stranu jde skutečně o zrušení dotací ve výši zhruba 41,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. Jde o příspěvky, které byly zavedeny loni, aby pomohly firmám a domácnostem s vysokými cenami energií.

Byl to, jak to někteří přesně pojmenovali, největší plošný sociální program v České republice, který by určen každému, a čím víc kdo spotřeboval energie, tím větší dostal dotaci. Tedy víc dostali bohatí.