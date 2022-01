Náznaky dobrého konce tu jsou. Omikron zřejmě tolik nenapadá plíce, způsobuje jen mírnější onemocnění a je rychle pryč. Mohl by to být dokonce konečný výsledek mutací viru. Evolučním cílem parazitů včetně virů není zničit svého hostitele či ho výrazně poškodit a vyřadit ze společnosti. Byl by to konec parazita. Zemřel by se svým hostitelem.