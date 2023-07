Slovo boomera. Každá generace něco pokazí

A stěžoval jsem si? Ne. Vybudoval jsem kapitalismus. Dobře, když se podívám za sebe, byla to trochu pitomost, ale stalo se. Rodičům jsem normalizaci taky nevyčítal, protože co dostali oni? Miladu Horákovou a Tondu Novotnýho. Babi s dědou heydrichiádu a odsuny, tak na co si tu hrajeme. Vy republiku dostanete přehřátou a prožranou, tak to holt budete muset nějak řešit a při tom napáchat něco, co zas budou moci vaše děti vyčítat vám. Tak to na světě chodí už od neolitu, kdy si mladí stěžovali, že staří sice vymysleli kolo, ale nenechali jim žádnou infrastrukturu.