Názor

Řekneme-li, že oči planety budou dnes upřeny do Londýna, není to nadsázka. Kdo pamatuje královský pohřeb tohoto formátu? Jen Japonci pohřeb císaře Hirohita v lednu 1989. Pamětníci pohřbu císaře Františka Josefa v listopadu 1916 už nežijí, ale i kdyby ano, bylo to za první světové války, v době rozklížení Rakouska-Uherska, takže šlo spíše o elegii za odcházející říší. Literárně ji zachytil Joseph Roth v románu Pochod Radeckého.