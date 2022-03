EU dopady sankcí s nemalými ztrátami ustojí, Rusko prakticky nemá šanci

Omezení využívat finanční komunikační systém SWIFT, zmrazení rezerv ruské centrální banky, omezení obchodování ve vybraných oborech, konec pojišťování pohledávek za ruskými odběrateli, omezení investic, cestování a cílený útok na majetek ruských oligarchů v zahraničí bude znamenat pád rublu a akcií ruských firem, nárůst inflace a ztrátu důvěry v ruské subjekty.

Rodiny i firmy přijdou o velkou část úspor, ruští importéři se dostanou do existenčních problémů, zásadně se zdraží dovozové zboží a pokud nebude na dovozové výrobky do průmyslu embargo, extrémně se prodraží. To ochromí automobilový, letecký a železniční průmysl, importy čipů, vyspělé elektroniky, strojírenství a odvětví informačních systémů a technologií. To v důsledku způsobí nejen krachy ruských společností, růst nezaměstnanosti, ale i fatální snížení ruské konkurenceschopnosti tamních podniků. A pokud se využívání SWIFT rozšíří na všechny ruské finanční instituce, potom zažijeme volný pád celého ruského hospodářství.

Příjmy v rozpočtu jsou totiž vázány zejména na prodej komodit typu plynu, ropy a nerostů. A nebude-li se za ně řádně inkasovat, z Ruska se stane země na hranici chudoby. Logicky se omezí sociální a zdravotní péče, vzdělávání a další veřejné služby. Pokud k tomu připočteme obchodní izolaci individuálního charakteru, kdy řada světových společností přestane využívat ruské výrobky a služby nebo naopak přestane zásobovat ruské odběratele svými produkty, potom už hovoříme o takřka absolutní hospodářské izolaci země.

Dopady budou ale velké i na západní ekonomiky. Asi největší hrozba spočívá v pozastavení dodávek zemního plynu a ropy. U prvního je EU závislá na Rusku ze 40 %, u druhého z necelých 30 %. Náhrada není bez ztrát defacto možná. Přežijeme, ale v případě úplného zastavení budeme muset omezit průmysl, což omezí nejen výrobu ale i obchod a služby. Zcela jistě se to projeví i na dalším růstu cen energií, což nejenže prohloubí energetickou chudobu, ale bude to mít dopad i na průmysl a malé a střední podnikatele.

Úplná náhrada za dodávky energií z Ruska je možná, ale je to otázkou několika let, které potřebujeme na dobudování infrastruktury. Nepochybně se změní zelené ambice a scénáře útlumu uhlí nebo jádra. Velkou hrozbou je fakt, že podniky, které mají v Rusku pohledávky, tedy nezaplacené faktury, neobdrží očekávané inkaso, což způsobí jejich finanční problémy, u těch, které jsou zásadně vázány na ruský trh, to bude znamenat existenční problémy.

Odstřižení ruských bank bude znamenat i pro naše střadatele, podniky, ale i veřejní instituce nemalé problémy, ať již s ohledem na vklady, které u nich měly, tak ve vazbě na případné úvěry a jiné služby. Zahraniční investoři, působící v Rusku se musí připravit na to, že jejich aktiva se rapidně propadnou a akcionáři ruských korporací mohou začít odepisovat ztráty. Přijdeme nejen o vývozní teritoria, ale i o produkty, které jsme v rámci globálních společností v Rusku vyráběly, ať už na bázi finálních výrobků nebo komponent. Lze očekávat i oslabení eura, neboť EU je v první linii negativních hospodářských dopadů.

Sečteno a podrženo, EU to s nemalými ztrátami ustojí, Rusko prakticky nemá šanci. První dny války v každém případě ukazují, že dopady budou drtivé. Nic se nevyrovná zmařeným lidským životům, ale v čase budeme počítat i ztráty ekonomické. Musíme je podstoupit, agresorovi není možné ustupovat, ale musíme se na ně připravit.