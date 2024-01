Nesouhlasím s Pavlem. Případný vstup Česka do eurozóny není plněním údajného závazku k EU

První novoroční projev prezidenta České republiky Petra Pavla nebyl jen obligátním povzbuzením občanů na prahu nového roku. Překvapivě se v jeho pasážích věnoval i navýsost politickým otázkám. Jednou z nich bylo vybídnutí ke krokům, které povedou ke splnění našeho údajně dobrovolně přijatého závazku přidat se ke společné evropské měně.

Podobnou rétoriku slyšíme v poslední době často, jakkoliv v současné době ČR nesplňuje tzv. konvergenční kritéria. A je zajímavé, že stále silnější akcenty na tuto otázku – v současnosti ne příliš zásadní – se neobjevovaly s takovou intenzitou ani v době, kdy jsme konvergenční kritéria v zásadě plnili.

Nejsem fanatickým zastáncem české koruny, ale ani fanatickým urychlovačem vstupu do eurozóny. Je třeba ptát se po výhodách či nevýhodách a rizicích takového kroku.

Rozhodně bych ale polemizoval s myšlenkou vědomého a dobrovolného přijetí závazku vstupu do eurozóny. Lidé hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie, protože to považovali pro naši zemi za přínosný a dobrý krok.

Jenže situace v EU byla jiná v polovině roku 2003, než je tomu nyní po schválení Lisabonské smlouvy. Tu jsem jako poslanec nepodpořil a vývoj ukázal, že jsem se zachoval správně. Nepamatuji si, že v době referenda ke vstupu do EU by někdo aktivně přicházel s názorem, že vstupem přijímáme dobrovolně povinnost přijmout euro. Je totiž pravděpodobné, že v takovém případě by výsledek referenda byl ohrožen.

Ani v současné době není připojení k Evropskému stabilizačnímu mechanismu, které předchází samotnému zavedení eura, vynutitelným závazkem. Novelou zákona o účetnictví se navíc umožnilo těm subjektům, které převážně vyvážejí do eurozóny, již teď vést účetnictví v eurech. Tím odpadá argument vývozců o nutnosti platit vysoké transakční náklady.

Vyjádření pana prezidenta tedy vnímám zejména jako snahu zalíbit se těm politickým subjektům na naší politické scéně, které se tématu eura chytají v jinak zjevné ideové prázdnotě.

Případný vstup naší země do eurozóny není plněním údajného závazku k EU. Musí být naším autonomním politickým rozhodnutím s podporou občanů.