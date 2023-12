Postaví se Fiala s ODS průmyslu? Ten přitvrdí boj za to, aby Česko konečně přijalo euro

Když jsme totiž vstupovali v roce 2004 do Evropské unie, upsali jsme se, že euro přijmeme. Jenže zároveň jsme se nezavázali ke konkrétnímu datu přijetí eura. A to se často bere tak, že to může být vlastně nikdy, a vlády to řeší tím, že prostě žádný termín pro přijetí eura neurčují. Brzy se to ale může změnit. Navzdory mínění současné vlády.

V nynějším koaličním kabinetu odmítá přijetí eura hlavně nejsilnější vládní strana, tedy ODS. Nebo přesněji řečeno její velká část. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS chce nyní dokonce po vládě odsouhlasit to, že kabinet nepodnikne žádné kroky směrem k přijetí společné evropské měny, i když v příštím roce patrně Česko splní všechny formální ekonomické předpoklady vstupu do eurozóny.