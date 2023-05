Jistě, Eurosong má v mnoha zemích velkou sledovanost. Ale proč? Inu, pořádají ho televizní stanice sdružené v Evropské vysílací unii, a bylo by smutné, kdyby si nedokázaly zajistit dostatečné promo. Samozřejmě ve spolupráci s dalšími médii, která buď uvěřila, nebo s televizemi jen hrají hru, že se jedná o skutečně prestižní záležitost, jež má co mluvit do každoročního stavu světové, nebo alespoň evropské scény populární hudby.

Jenomže pak si projdeme celou dlouhou historii soutěže a pokud nejsme ochotni tuto hru za každou cenu hrát a dopustíme se luxusu vlastního uvažování a názoru, zjistíme, že je všechno trochu jinak.

Promo materiály nejčastěji tvrdí, že vítězství v „Eurosongu“ stálo u začátků kariéry mnoha slavných zpěváků nebo skupin. A bývá citována například švédská ABBA.