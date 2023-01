Český „sprint“ do eurozóny? Společná měna je přínos, kéž bychom si začali alespoň nazouvat běžecké boty

Sprintovat k euru by věru bylo komplikované, ale skutečně by nebylo na škodu, kdybychom si už alespoň začali „nazouvat běžecké boty“. Chorvatsko tak učinilo v roce 2020 vstupem do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II) a za tři roky doběhlo do cíle. Naše vláda naproti tomu stále nerozhodla o stanovení data vstupu do eurozóny.

Dává to smyl vzhledem k tomu, že její mandát se již zkrátil na něco víc než dva a půl roku a proces přijetí eura trvá roky tři. V přetrvávající společenské a politické atmosféře, která zatím euro příliš nepodporuje, by nebylo férové ani politicky správné, aby tato vláda zavázala vládu další.

To ale neznamená, že diskuse by měla být u konce, jak se zřejmě snaží ministr financí svým výrokem, že „přijetí eura nemá být sprint“, naznačit.