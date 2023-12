Přijetí eura? Na úkor prosperity ČR

Stejně tak se vyvíjí názory odborníků, které s veřejným míněním nejsou vždy v souladu. V případě zachování české koruny je však shoda až do očí bijící. Tato shoda se v plné kráse odhalila na jednání kulatého stolu ohledně petice za zachování české koruny. Hned na úvod byla prezentována dlouhodobě sledovaná nálada občanů (agenturou STEM) ohledně přijetí eura. Poslední roky chce zachovat korunu okolo 80 procent občanů, nejnovější čísla hovoří o 82 procentech. Tento názor převládá u všech sociodemografických skupin včetně podnikatelů, živnostníků a farmářů, u kterých byla zjištěna souhrnně podpora 80 procent.

Ještě větší procentuální podpora však byla mezi ekonomy, kteří dorazili na jednání kulatého stolu. Pánové z ministerstva financí, ČNB, VŠE i ekonomka zastupující petenty Markéta Šichtařová se shodli, že se nám vyplatí zachovat českou korunu. Tato stoprocentní shoda mezi makrooekonomy, kteří se na tuto otázku nedívají úzce zájmovým pohledem, je unikátní příležitostí k podpoře vyjednání výjimky ze zavedení eura.

Přestože objektivně existuje menšina ekonomicky aktivních subjektů, kterým by zavedení eura mohlo vyhovovat, z celkového pohledu by zrušení české koruny snížilo konkurenceschopnost ČR a dle shrnutí ekonoma z VŠE Milana Bednáře by ji poškodilo i v jiných směrech. Svá zjištění, a vlastně i příspěvky ostatních ekonomů předřečníků, zarámoval čtyřmi tezemi, které potvrzují, že neexistují ekonomické důvody pro zavedení eura. Zdůraznil, že jakožto ekonomický nástroj bychom euro neměli přijímat z čistě politických důvodů, které obhajuje pouze hlasitá část zejména provládních politiků.

Koruna je v zájmu naší země

Ve zkratce se pokusím jeho ekonomické argumenty shrnout. Je zřejmé, že zavedení eura ztíží boj s inflací. Je zřejmé, že zavedení přispěje spíše k poklesu HDP a naší konkurenceschopnosti. Je zřejmé, že ECB dělá z pohledu České republiky horší měnovou politiku než ČNB. A je přinejmenším sporné, že by zavedení eura mělo pozitivní vliv na náš export.

Podrobněji lze tyto argumenty prostudovat na webu www.za-korunu.cz. Na jejich základě lze zcela jednoznačně tvrdit, že zachování české koruny je zájmem naší země i většiny občanů, a vyzývám všechny, kdo tak udělat mohou, aby využili každé příležitosti k vyjednání výjimky z povinnosti zavedení eura.

Považuji současně za správné hledat cestu, jak usnadnit používání cizích (krypto)měn včetně eura těm, kdo si to přejí a jimž dnes zbytečně komplikují život naše účetní předpisy či pracovní právo. Zcela negativně naopak vnímám omlouvání těch, již chtějí ostatním vnutit euro jako jedinou měnu. Takoví lidé odmítají svobodu volby, dávají přednost výrazné menšině před většinou, emocionálním argumentům před ekonomickými anebo svému vlastnímu prospěchu na úkor zájmu České republiky a její prosperity.

Autor je předseda strany Svobodní