Prezident a Maďar. Evropská unie řeší, kdo ji povede

Předseda Evropské rady Charles Michel, zvaný také evropský prezident, oznámil, že hodlá kandidovat do Evropského parlamentu.

Problém je v tom, že Michel nemůže být současně evropským prezidentem a poslancem Evropského parlamentu. Nemohl by tak vykonávat svoji nejdůležitější činnost, a to hledat nestranně nepolitický kompromis mezi členskými státy, jejichž hlavy zasedají v Evropské radě, a které si ho právě proto zvolily. Michel proto bude muset nejpozději po svém nástupu do parlamentu odstoupit. Kdo ho nahradí?