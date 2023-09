Krize evropské konkurenceschopnosti

Von der Leyenová použila stejná slova jako onehdy Mario Draghi během nejhorších momentů evropské finanční krize: Whatever it takes. Cokoli je zapotřebí. Draghiho ostatně zmínila v souvislosti s přípravou zprávy o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti. To je doklad, že vedení EU pokládá současnou situaci za srovnatelně kritickou s červencem 2012, kdy se vážně hovořilo o rozpadu eurozóny. Namísto relativně snadno řešitelné krize finanční tady ovšem máme mnohem komplikovanější krizi konkurenceschopnosti.