Co nám Anticovid tým chtěl na úvod sdělit. Existují dvě hrozivé verze

Tak a je to. Zásadní sdělení tedy zní: žádné rychlé, účinné a bezpečné řešení pandemie neexistuje. Pokud nastupující garnitura tvrdila, že nemoc zastaví, pak nemluvila pravdu. Zastaví ji pouze proočkování celé populace.

Proti nám stojí nepřítel, jenž se každým týdnem či měsícem zdokonaluje a my máme v rukou vakcínu, která vznikla proti jeho předkům, kteří ještě před osmnácti měsíci byli mnohem přátelštější, než je on nyní. Proto musí být aplikována každému včetně dětí a v maximálním počtu dávek. Dokud se to nestane, nebudeme mít pokoj a současný depresivní svět se nezmění.