Boháči a střadatelé. Proč jedna Fialova věta vytočila i jeho skalní „pravičáky“

Názor

Napravo od ODS musí být jen zeď, vysvětloval trpělivě jistý profesor politologie, když se na přelomu let 2013/2014 stal předsedou tehdy rozpadající se strany. Tento vcelku racionální koncept – že nikdo nesmí okusovat ODS zprava – se mu celkem dařilo držet osm let. I díky němu se dostal do vlády. V tu chvíli jakoby na něj úplně zapomněl.