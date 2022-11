Bránil by premiér i Agrofert, kdyby ho Babiš přesunul do daňového ráje?

Udělal to proto, že se na podnik vztahuje daň z mimořádných zisků, kterou zavedla vláda Petra Fialy. Křetínského holding uvádí, že zdanění takových společností je nesmyslné a v zahraničí prý nefunguje.

Premiér miliardáře nepokáral, naopak měl pro něj pochopení, protože Křetínský se podle něj jen snažil omezit riziko, které jeho firmě hrozilo. „To znamená to, co dopadá na společnost pana Křetínského, tedy že by se zdaňovaly i věci, které se vlastně neodehrávají v České republice,“ vysvětloval Fiala s tím, že neočekává, že by další firmy následovaly toto rozhodnutí.