Fialovi sirotci. Bylo by s podivem, kdyby se příště neobjevili noví spasitelé

Mimořádné ekonomické těžkosti spolu s mimořádnou neochotou vlády skutečně vládnout vedly k druhému nejvyššímu propadu důvěry našich moderních dějin.

Přitom lze čekat, že většina z oněch 2 333 681 voličů ani tak nebude chtít dát svůj hlas Babišovi či Okamurovi. O tento, dejme tomu, půldruhý milion osiřelých voličů se začnou hlásit noví spasitelé, kteří se na zklamání a hněvu budou chtít vynést k moci.

Bylo by s podivem, kdyby se do příštích sněmovních voleb neobjevily nějaké nové Věci veřejné, TOP 09 či ANO 2011, které budou slibovat rozkoš bez rizika, bezbolestné úspory a boj proti korupci.

Jestli něco takového zkusí i Miroslav Kalousek, neví možná v tuto chvíli ani on sám. Ale bylo by to svým způsobem čistší než současná schizofrenní pozice, kdy patří mezi nejohnivější kritiky vlády a zároveň za ni sedí ve správní radě VZP.