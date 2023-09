Názor

Petr Fiala veřejně prohlásil, že zemědělci a potravináři, kteří měli v uplynulém období mimořádné zisky, by se o ně měli podělit se spotřebiteli, a to tím, že by měli snížit ceny potravin. Jeho úvaha se obratem stala předmětem útoků i od lidí, kteří mají v ekonomické oblasti určité ostruhy.