Tumáš, holoto! Něco takového si nedovolily ani „předchozí populistické vlády“

A teď si vemte popcorn: Fiala to následně schytal i za to, že tyto nové úspory na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku odmítl probírat a schválit. Koncept tlučením oběma konci jedné hole, tak často a tak úspěšně používán na Andreji Babišovi, se začíná zjevně občas aplikovat i na současného premiéra: je bit za to, že šetří, a zároveň že nešetří.

Po pravdě řečeno: pan Fiala nemohl jednat jinak, má-li si udržet alespoň nějakou fazonu. Návrhy z ministerstva financí byly sice věcně a technicky vzato rozumné, ale politicky prostě nemůžete národ vyzvat k utahování opasků, zvednout jim daně a za tři týdny říct: „A ještě vám naložíme znovu. A ještě do třetice, holoto!“