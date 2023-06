Fialovo stavebko. Je vláda ve vleku poradců z finančního sektoru?

Názor

Němému dítěti ani vlastní maminka nerozumí, říká lidová průpovídka. Vláda Petra Fialy jako by se pokoušela tuhle větu verifikovat. Když vymyslí další cestu, jak by si lidé mohli výhodně spořit na penzi a snížili svou závislost na státu, raději to moc nepropaguje.