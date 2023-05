Choval se jako filozof, byl jím. Loučení s Ivanem Dubským

Za těch časů jsem překládal do latiny jména výtečníků z mého okolí, a proto nemohla nevzniknout přezdívka Dubius. Dub se sice řekne quercus, tudíž by Dubský musel být Quertius, ale Dubius se hodilo ještě více. Znamená to „pochybný“, ale nikoli ve smyslu dubiózním.

Per viam aneb Na cestě

Filozof karteziánsky pochybuje, aby dospěl k jistotě. Pochybný hlídá provoz svých pochybností, stejně jako porybný se stará o blaho svého rybníka. Jack Kerouac stopoval na cestě krajinou milostné lásky, Dubius obezřetně, avšak obratně popocházel krajinou lásky k moudrosti. Nikoli náhodou se výbor jeho esejí jmenuje Per viam, tedy Na cestě.