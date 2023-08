Intenzivně se bojuje, umírají vojáci na obou stranách, stává se ale, že z fronty není co oznámit, protože se v reálu nic nestalo. Je to podobný stav jako zákopové boje na západní frontě během první světové války. Vyplývají z toho dvě věci. Ta první pozitivní: Ukrajina je dostatečně silná na to, aby bezpečně vzdorovala vojenské velmoci jako Rusko, a dokonce určovala noty. Druhá už je méně optimistická.