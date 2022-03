Proč by to tak ale mělo být, když Rusko a Ukrajina vytváří pouhá tři procenta světové ekonomické produkce a ztráta obchodu s nimi nemůže ohrozit světové hospodářství? Důvodem je to, že Rusko vyváží spoustu důležitých surovin včetně ropy a plynu v objemech, které hýbají celosvětovým trhem.