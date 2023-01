Letos skončí válka na Ukrajině. Alespoň to tvrdí šamani z Peru

Podle peruánských šamanů by se právě to mohlo v tomto roce stát. „Na vrcholu kopce šamani v tradičním andském oděvu přivítali rok 2023 očistným obřadem zahrnujícím květiny, kadidlo, hada a fotografie ukrajinského a ruského prezidenta,“ píše agentura Reuters. Co viděli? „To vše se uklidní. Přijde mír, mír,“ řekl šaman Cleofe Sedano a předpovídal, že mírová smlouva bude podepsána do srpna.

Ceremoniál se koná každý rok na konci prosince a probíhá tak, že se šamani procházejí mezi lístky květin, zapalují svíce a kolem nich jsou i listy koky (ano, té rostliny, ze které se vyrábí kokain) a lebky. Ale bohužel ani předpovědi peruánských mistrů spirituálna nebyly jen pozitivní.