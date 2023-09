Ukradené lithium. Ti, kteří se vysmívali, najednou ožívají

Lithium zarezonovalo poprvé pořádně v roce 2017. Tehdejší ministr průmyslu za ČSSD podepsal totiž memorandum o těžbě s australskými těžaři (EMH – European Metals Holdings) se sídlem na Britských Panenských ostrovech. Výzkum a těžbu měla provádět dceřiná firma Geomet. Vzpomínám si, jak tento krok tenkrát tvrdě kritizoval Andrej Babiš. Lithium se tak stalo tehdy, těsně před volbami, velkou rozbuškou mezi ČSSD a hnutím ANO. Memorandum sice vyjadřovalo obecnou vůli obou stran, aby lithium bylo dále zpracováváno na českém území, ale džin byl vypuštěn z láhve a cílem hnutí ANO od té doby bylo dostat za každou cenu kontrolu nad surovinou opět pod stát.

Po vyhraných volbách proto ministr průmyslu a obchodu za ANO Tomáš Hüner zaslal EMH výpověď z memoranda. To ale nemohlo nic změnit na tom, že přednostním právem těžit dál disponoval Geomet, který byl ovládán zahraničními investory. Když jsem se v roce 2019 stal ministrem průmyslu a obchodu, tak jeden z prvních úkolů, který jsem dostal, zněl jasně – vyřešte kauzu lithium. Variantu přes státní podnik Diamo jsem tehdy musel zavrhnout, protože společnost na to nebyla kapacitně vybavena.

Do hry proto vstoupila společnost ČEZ, která si udělala analýzu, a na přelomu let 2019 a 2020 jsme vše dotáhli do úspěšného konce. Severočeské doly, dceřiná firma ČEZ, získaly 51 procent v Geometu a míč se vrátil konečně zpět na stranu České republiky. A rád bych zdůraznil, že se nám to tehdy povedlo i navzdory řadě analytiků a škarohlídů, kteří tehdy odvážnou transakci zpochybňovali a brali ji pouze jako politický krok. Zbylých 49 procent zůstalo společnosti EMH.

To, že to bylo naprosto zásadní, strategicky správné a důležité rozhodnutí, potvrzují současné aktivity kolem připravované těžby. Zvyšující se pravděpodobnost úspěšnosti celého projektu logicky láká další investory. Před pár dny ohlásila kapitálový vstup do EMH Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která dá šest milionů eur do akcií EMH. Geomet mezitím koupil za zhruba miliardu korun okolní pozemky, na nichž má vyrůst závod na zpracování lithia. A je dobře, že se připravuje i aktivace námi připravené dotace z Fondu spravedlivé transformace Ústeckého kraje.

Ti, kteří se vysmívali, najednou ožívají

Lithium se stává šampionem komoditních burz, a cínovecký kopec by tak podle některých expertů mohl skýtat hodnotu několika bilionů korun. Kolik to nakonec skutečně bude, je ale předčasné prognózovat, záleží na mnoha faktorech. Konečně, ani těžba zatím není definitivně potvrzena, i když o způsobu zpracování je zřejmě již rozhodnuto, a pokud se definitivně celý záměr potvrdí, těžba v hlubinném dole by mohla být zahájena v letech 2026–2027, závod na zpracování by se mohl začít stavět již v roce 2025.

I proto najednou ožívají pětikoalice a premiér Fiala. Tedy ti, kteří se celou dobu naší snaze zachránit lithium vysmívali a zpochybňovali ji. Nyní si začínají dělat fotky u cinvalditu a přesvědčivě vyprávějí o tom, že tím posílíme energetickou bezpečnost celé Evropy. Ale nestěžuji si, tak to v politice chodí. Podstatnější je, že těžbě zatím tato vláda nebrání, a pokud se získají všechna potřebná povolení a dodrží se termíny, bude to rovněž úspěch.

Horší je to, že současný kabinet trestuhodně propásl možnost spojit těžbu a zpracování lithia s gigafactory. Náš záměr totiž spočíval v tom, že investice do výroby baterií bude podpořena státem pouze tehdy, pokud v projektu bude jako akcionář ČEZ. Dokonce jsme měli i vytipované pozemky v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde by investice dávala s ohledem na nezaměstnanost smysl. Místo toho vláda ČEZ vyšachovala a gigafactory chce umístit na kraji Plzně.

Dejme na chvilku stranou absurditu umístění této investice a nebývalou míru podpory. Opět se ale ukázalo, že ve vládě není nikdo, kdo by dokázal strategicky uvažovat. Propojení těžby a zpracování lithia, výroby baterií a využití v rámci energetických projektů ČEZ by v Česku vytvořilo hodnotový řetězec, který nemá ve světě obdoby. Ministři sice školometsky opakují, že je třeba ustupovat od montoven a posilovat přidanou hodnotu, ale když tu příležitost mají, nepochopitelně to promáchnou.

Pane premiére, myslete na to prosím příště při focení se na Cínovci, ještě to není úplně ztracené. Pak budete mít právo se skutečně pochlubit a nejen my to rádi oceníme.