Názor

Dnes se Henry Kissinger dožívá sta let. Lze ho nenávidět, lze ho obdivovat, nelze ho ignorovat. I v tak vysokém věku mu každý naslouchá. Například nedávno se vyjádřil, že dobrým řešením situace na Ukrajině by bylo, kdyby se Ukrajina vzdala Krymu ve prospěch Ruska a byla přijata do NATO a Rusko se s tím smířilo. Obojí má svá pro a proti, coby kombinace to stojí za úvahu.