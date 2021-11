Doyen světové diplomacie listu evropských finančních kruhů interview poskytl i proto, že právě vychází kniha The Age of AI and Our Human Future (Doba umělé inteligence a budoucnost lidstva), kterou napsal spolu s americkými odborníky na dané téma Erikem Schmidtem (66) a Danielem Huttenlocherem (62). (AI je zkratka pro anglický výraz Artificial Intellingence, tedy umělá inteligence.)