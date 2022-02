Zelenskyj neměl páru o politologii, diplomacii či o tom, jak to ve světě moci chodí. Ale má přirozený talent dávající pod tlakem plody. Těžko říci, zda to dělá instinktivně, či se s někým radí, ale je to účinné. Zelenskyj působí jako přirozený lídr 21. století, jako protipól Putina.