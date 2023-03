Ruské ponorky u amerických břehů? Spíš výraz slabosti než demonstrace síly

Na první pohled to zní strašidelně – zejména vzhledem k Putinovu neustálému protahování jaderných svalů (hrozby raketovým útokem, odstoupení od jaderných dohod s USA a tak dále). Nepodléhejme ale této hysterii. Ruské ponorky v Atlantiku jsou spíš dokladem slabosti než síly.

Teorie impérií praví, že mocnosti mají v zásadě dvě možnosti, jak používat sílu. Mají soft power, tedy kulturní, ekonomické a intelektuální zdroje, kterými mohou ostatní přivábit do svojí sféry vlivu. To je oblíbená americká cesta, kdy se národy celého světa (včetně České republiky) dívají na hollywoodské filmy a následně chtějí pít Coca-Colu, říkat „totally“ a jet utrácet do New Yorku.