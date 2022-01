Horší zacházení s veřejnými financemi tato země nikdy dříve nezažila?

Nový ministr se opřel do předchozí vlády slovy: „Horší zacházení s veřejnými penězi tato země ve své historii nikdy dříve nezažila a pevně věřím, že už ani nikdy nezažije.“ Možná, ale připomeňme ministrovi Stanjurovi fakt, že země ve své novodobé historii také nezažila něco, co by se podobalo epidemii covidu. Též v kontextu vyspělých zemí není velké utrácení státu v takové chvíli neobvyklé. A rovněž že peníze šly krom přímé pomoci firmám, zdravotníkům, policistům a hasičům, tedy profesím, které v loňském roce zažívaly enormní zátěž.

Kdyby ANO spolu právě s ODS (!) nesnížilo daně z příjmu, nepřišel by rozpočet o devadesát miliard. A 90 je, nepleteme-li se, víc než oněch 80, které dnes vláda pracně hledá.

Je možné, že se budeme chtít z další krize opět proškrtat a tím ji prodloužíme. Už jednou se to vládě ODS „povedlo“.